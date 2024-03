Bayern Monaco, Tuchel a Sky: «Per superare la Lazio dovremo tirare fuori il massimo da noi. Sulla mia situazione dico questo». Le parole del tecnico

Manca sempre meno all’appuntamento dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Lazio, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di SkySport, il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel ha presentato la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Dobbiamo rimontare una situazione di svantaggio contro una squadra italiana, una squadra di Sarri, quindi sarà complicato. Le prestazioni in Bundesliga però non contano… Sappiamo che è molto complicato segnare due gol a una squadra italiana. Dovremo essere più coraggiosi e anche più rapidi ad occupare gli spazi. La mia situazione? Che mi piaccia o no, il club ha preso questa decisione, devo viverla ed accettarla. Per riuscire a superare la Lazio dovremo tirare fuori il massimo da noi ».