Bayern Monaco, le parole del nuovo acquisto Boey e l’avviso alla Lazio. Le parole del nuovo giocatore dei bavaresi

Il nuovo acquisto del Bayern Monaco è Sacha Boey. Il terzino destro si è legato al prossimo avversario della Lazio in Champions League. Nelle ultime ore ha rilasciato delle prime dichiarazioni ufficiali al canale del club tedesco. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Sono emozionato, è tutto incredibile. Non riuscivo a dormire. È un sogno per me e adesso mi ritrovo qui. Il Bayern è un club leggendario, con tanta storia, sono onorato che un club così mi abbia voluto. Sono un giocatore veloce e aggressivo, so difendere e so anche attaccare. Per me è un onore giocare per un club come il Bayern Monaco. Ho parlato con Mathys Tell, è un mio grande amico e un bravo ragazzo, mi ha consigliato di venire qui. E ora ci sono ».