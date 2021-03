Bayern Monaco Lazio, il programma della vigilia per i biancocelesti FOTO

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha comunicato il programma della vigilia della sfida contro il Bayern Monaco in Champions

Ci siamo, ormai mancano solamente due giorni al ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. Le due squadre, dopo il 4-1 dei bavaresi all’andata all’Olimpico, si affronteranno all’Allianz Arena.

Con un post sul proprio profilo Twitter, la società biancoceleste ha stilato il programma degli impegni per la vigilia del match. Si inizia la mattina alle 11:00 con l’allenamento al Centro Sportivo di Formello. Alle 13:15, invece, mister Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa e, alle 15:45, la squadra partirà dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Monaco di Baviera. Per le 18:15, infine, è prevista la visita dei giocatori biancocelesti al campo dove affronteranno ancora una volta i campioni del Mondo.