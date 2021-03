Bayern Monaco Lazio, probabili formazioni: ancora dubbi in difesa

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern Monaco e Lazio, ecco le probabili formazioni del match

Mancano solo 24 ore al fischio d’inizio della gara di ritorno per gli ottavi di finale di Champions League. La Lazio se la vedrà ancora una volta con i campioni del mondo del Bayern Monaco, in una gara tanto importante quanto, purtroppo, futile, dato il 4-1 dei bavaresi all’andata.

In questa vigilia della partita, i due allenatori stanno valutando il migliore 11 da schierare sul terreno di gioco per affrontare questa sfida. Per Simone Inzaghi ci sono ancora molti dubbi per la difesa, con Musacchio e Patric in ballottaggio per una maglia da titolari. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Nubel; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.