Bayern Monaco Lazio, i precedenti in terra tedesca dei biancocelesti

Per ribaltare il risultato della gara di andata, in Bayern Monaco Lazio servirà una vera impresa per gli uomini di Simone Inzaghi

Quello di domani sera sarà il primo match della Lazio all’Allianz Arena, in casa del Bayern Monaco. Le statistiche però non sorridono di certo alla squadra biancoceleste.

In otto precedenti gare disputatesi in Germania, la Lazio ha trionfato una volta sola. Era il marzo 2013 e i biancocelesti riuscirono a battere lo Stoccarda per 2-0 nella gara di andata degli Ottavi di Finale di Europa League. Inoltre, delle ultime 21 squadre che hanno debuttato all’Allianz Arena per la prima volta, nessuna è mai riuscita a vincere (20 vittorie e 1 pareggio per i padroni di casa).