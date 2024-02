In vista di Bayern Monaco-Lazio, Maurizio Sarri lavorerà sulle attenzioni della difesa, che dovrà fornire un’ottima prova

Sarà molto importante lavorare in settimana sui movimenti della difesa. La Lazio di Sarri arriverà infatti in Germania forte di un gol di vantaggio su padroni di casa.

Per portare a casa la qualificazione del turno, sarà fondamentale non subire gol, per evitare una possibile rimonta.