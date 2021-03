Bayern Monaco Lazio, la carica social: «Tre ore al fischio d’inizio!» VIDEO

A sole tre ore dall’inizio del match tra Bayern Monaco e Lazio, il club biancoceleste ha suonato la carica sui social con un video

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un’altra grande partita per la Lazio in Champions League. Tra poco, i biancocelesti affronteranno il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale della competizione: ribaltare il risultato dell’andata (4-1 per i bavaresi) sarà quasi impossibile, purtroppo. Tuttavia, la carica social della società non manca in questo pre-partita.

«Tre ore al fischio d’inizio!» ha scritto il club su Twitter, dove ha mostrato un video dell’Allianz Arena: una cornice splendida per una sfida emozionante. Qualsiasi sia il risultato finale, per la Lazio sarà un vero onore.