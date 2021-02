Bayern Monaco in finale del Mondiale per club: Lewa batte l’Al Ahly

Il Bayern Monaco batte l’Al Ahly in semifinale del Mondiale per club e vola in finale grazie a Lewandowski

Il Bayern Monaco non fallisce l’appuntamento con la finale. I bavaresi di Hansi Flick battono nella semifinale del Mondiale per club l’Al Ahly e volano in finale dove affronteranno i messicani del Tigres.

Vittoria acquisita, manco a dirlo, grazie a Robert Lewandowski: doppietta che porta in finale il Bayern Monaco contro il Tigres dell’altro super bomber, Andre Pierre Gignac in una sfida che è già storica.