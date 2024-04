Bayern Monaco, i risultati in campionato sono da incubo: il club su Tuchel valuta questa scelta

Bayern Monaco, il club tedesco non passa un momento felice in campionato e con lo scudetto ormai in mano al Leverkusen, Tuchel rischia

Bayern Monaco-Lazio 3-0? Sembra solo un lontano ricordo in casa bavarese visto che la situazione riguardo i risultati del club è molto delicata. Con la sconfitta per 3-2 contro l’Heidenheim, i bavaresi sono precipitati a -16 dal Bayer Leverkusen capolista e ormai devono solo aspettare la matematica per passare lo scettro di vincitori della Bundesliga alla formazione di Xabi Alonso. Ai tedeschi resta solo l’obiettivo Champions, con la sfida ai quarti con l’Arsenal e l’addio di Tuchel scontato a fine anno rischia di essere anticipato prima.