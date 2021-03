Bayern Monaco Borussia Dortmund, bavaresi sotto di 2 gol dopo 10 minuti

Comincia male il “der Klassiker” per il Bayern Monaco, che dopo 10 minuti incassa due gol da Haaland del Borussia Dortmund

Il match di ritorno del 17 marzo degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio appare una formalità per i bavaresi. Troppo pesante il 4-1 all’Olimpico e rimonta oggettivamente quasi impossibile per i biancocelesti.

Nel frattempo la squadra di Hansi Flick fatica in Bundesliga. È in corso il “der Klassiker” tra i bavaresi e il Borussia Dortmund all’Allianz Arena, e i gialloneri dopo 10 minuti sono già avanti per 2-0 grazie alla doppietta di Haaland.