Batistuta a Cassano: «Mi fa tenerezza, stargli antipatico è un complimento»

Gabriel Omar Batistuta ha risposto a Cassano che a Muschio Selvaggio non gli aveva rivolto parole gentili

Dopo Ciro Ferrara anche Gabriel Omar Batistuta risponde per le rime ad Antonio Cassano, il quale aveva candidamente ammesso che ai tempi della Roma non gli stava simpatico. Le parole dell’ex attaccante a La Nazione.

PAROLE – «Essere considerato antipatico da Cassano mi sembra un bel complimento… Le racconto una cosa: appena arrivato a Roma l’ho visto spaesato non riusciva a ambientarsi, ho parlato con mia moglie, l’abbiamo portato a casa nostra e adesso sentire che parla così mi dispiace proprio. Mi fa tenerezza. Non ha approfittato della possibilità che gli ha dato il calcio per crescere come persona».