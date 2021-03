Bastos Quissanga, ora in forze all’ Al-Ain, ricorda i bei momenti passati alla Lazio attraverso un post su Instagram

Sono passati due mesi dalla cessione di Bastos, tuttavia il difensore angolano, ora in forze al club saudita dell’ Al-Ain, dimostra di essere ancora estremamente legato ai colori biancocelesti.

Sul suo profilo Instagram compare la foto di un abbraccio con Immobile, datata 1 Marzo 2017, giorno del derby di Coppa Italia vinto per 2-0 dai ragazzi della prima Lazio di Inzaghi.

Questa la didascalia del post: «Incredible memories. 🦍 Tell me which year was that?»