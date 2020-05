Lazio, Bastos in prima linea per aiutare le famiglie in difficoltà FOTO

Bastos in prima linea per beneficenza. Il giocatore della Lazio ha aiutato 120 famiglie con beni di prima necessità e cisterne d’acqua

Anche Bastos in prima linea per aiutare le persone svantaggiate. In una situazione così tragica, nessuno può rimanere indifferente. Il difensore della Lazio, a capo dell’Associazione benefica ABQ, ha sostenuto 120 famiglie consegnando materiale di prima necessità e cisterne d’acqua. Il giocatore ha presentato l’iniziativa sul suo profilo Instagram: