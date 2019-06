Basta saluta la Lazio, ci pensa una neopromossa in A

Dusan Basta, dopo la Lazio è pronto a ripartire

Dusan Basta e la Lazio, dopo cinque anni con l’aquila sul petto è arrivato il momento di separarsi. Dopo il 30 giugno, il giocatore, sarà svincolato e potrà firmare con qualunque altra squadra: a 34 anni inizierà una nuova avventura in un altro club. Il Brescia, neopromossa in A, ci sta pensando. Così come il Parma e il Bologna.

L’ultimo anno in biancoceleste è da dimenticare: solo due presenze in Europa League e una stagione da fuori rosa. La società aveva provato a piazzarlo nel mercato di gennaio ma l’ingaggio troppo alto non aveva permesso di concludere nessun affare. Ora con la scadenza del contratto Basta potrà accordarsi con qualsiasi squadra.