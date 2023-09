Basic-Sarri, il centrocampista non ci sta: cosa succede tra i due

Clima teso tra Toma Basic e Maurizio Sarri in casa Lazio: cosa succede tra il centrocampista e il tecnico biancoceleste

Come riporta Il Messaggero, nella lista degli scontenti in casa Lazio c’è anche Toma Basic.

Il centrocampista, che in estate è stato a lungo in uscita, ha deciso di rimanere nonostante Sarri gli avesse spiegato come, in caso di permanenza, avrebbe occupato l’ultima casella tra le scelte in mediana. Nonostante la chiarezza del tecnico però, il ragazzo non ci sta e pretende maggiore considerazione e minutaggio. Un’altra grana da risolvere.