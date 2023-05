Basic: «Voglio continuare a dare il massimo poi starà al mister decidere...»

Basic, il giocatore biancoceleste in occasione del match program dedicato alla sfida di domani contro il Lecce, parla del suo rendimento

PAROLE – Voglio dare il massimo, magari segnando ancora. Sono qui per aiutare la squadra, poi è il mister a scegliere chi mandare in campo. C’è bisogno di tutti. Come detto prima, dobbiamo farci trovare pronti e dare tutto per questa maglia. Rimanere uniti è fondamentale, nello spogliatoio abbiamo parlato molto dopo la sconfitta contro il Milan. Per questo siamo fiduciosi di poter fare bene contro il Lecce. La Serie A è un campionato molto formativo, può insegnarti tanto. Per questo lavoro ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi