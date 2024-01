Basic riparte dalla Salernitana: «Sono pronto per questa nuova sfida, non vedo l’ora di iniziare»

L’ormai ex biancoceleste ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficialità del suo approdo alla Salernitana

Dopo l’ufficialità del suo approdo alla Salernitana, Basic rilascia le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dei campani. Ecco cos’ha detto ai canali del club

BASIC – Prime sensazioni buone. Sono contento di esser qua e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e a giocare. Il numero 26? Lo avevo già all’Hajduk Spalato e in Francia, era libero e l’ho preso. Ruolo? Mi piace giocare in tutte le posizioni del centrocampo, con due mediani o come mezzala box to box. Adesso ho 3-4 giorni per prepararmi per la prossima partita. Mi sento bene, sono in buona condizione e sono pronto. Sono in Serie A da due anni e conosco le squadre, come anche la Salernitana. Ora devo solo giocare e presentarmi al meglio possibile. Sono qui anche per il pubblico, spero di avere il supporto di tutti. Ho sentito che qui è un po’ diverso dal solito e sono curioso. Non vedo l’ora di giocare e fare il meglio possibile. Forza Salernitana!