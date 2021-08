Basic, oggi l’arrivo a Roma: nel pomeriggio possibili visite mediche

Basic, in mattinata il giocatore arriverà a Roma. Già nel pomeriggio potrebbe svolgere le visite mediche: i dettagli

Toma Basic oggi a Roma. Il centrocampista potrebbe svolgere le prime visite mediche già nel pomeriggio per poi mettersi subito a servizio di mister Sarri, che lo attende con ansia: il tecnico, infatti – come riporta Il Messaggero – sarebbe rimasto molto colpito dal croato, vedendo alcuni suoi video.

Gamba e qualità erano le richieste del Comandante, il ds Tare gli ha portato anche tecnica e rapidità: un rincalzo perfetto per far rifiatare Lucas Leiva. Basic arriva nella Capitale per 8 milioni di euro, più 1 di bonus (che pare scatterà alle prime dieci presenze), con un contratto da 1,4 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni (più l’opzione per il quinto).