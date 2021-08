Basic, il messaggio al Bordeaux: «Esperienza incredibile, grazie» VIDEO

Basic ha salutato il Bordeaux. Ecco il messaggio lasciato ai tifosi e alla squadra, in un video pubblicato sul canale del club

Basic è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche in Paideia, il giocatore si è messo subito a disposizione di mister Sarri per il primo allenamento in maglia biancoceleste; il centrocampista, però, ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento alla sua – ormai – vecchia squadra: il Bordeaux.

«Buongiorno a tutti. Sono Toma Basic. Volevo ringraziare tutti i tifosi per questi tre anni. È stata un’esperienza incredibile per me. Vi auguro una grande stagione. Arrivederci».