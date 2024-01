Mercato Lazio, Basic ha detto sì! Il croato pronto a lasciare la Capitale

Mercato Lazio, Basic ha detto sì! Il centrocampista croato pronto a lasciare la Capitale. Le ultime sulla cessione

Si muove il mercato della Lazio. Il centrocampo sembra essere il reparto protagonista di questa finestra di gennaio. Per i biancocelesti però servirebbe una cessione per aprire a un nuovo acquisto, e finalmente sembra si possa riuscire a scatenare il domino. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, Toma Basic avrebbe scelto cosa fare del suo futuro.

Il croato è in cima alla lista dei partenti di Sarri, e il ds Fabiani sembra essere riuscito ad accontentarlo. Il ragazzo avrebbe scelto la Salernitana di Filippo Inzaghi. Sarebbe stato decisivo un incontro proprio col tecnico e il direttore Sabatini, appena arrivato per provare a sterzare la stagione dei campani. Martedì 16 dovrebbe già essere a Salerno per la firma.