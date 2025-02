Basic Lazio, estero ultima chance: il centrocampista sempre fuori dai piani. Qual è la situazione sul mercato

Basic Lazio, l’estero è l’ultima chance per il centrocampista croato: è sempre fuori dai piani del club capitolino. I dettagli

Su Il Messaggero si parla ancora di calciomercato Lazio, sottolineando come Toma Basic sia ancora in uscita dal club biancoceleste, che non ha intenzione di reintegrarlo in rosa e lo ritiene anzi fuori dai suoi piani per il futuro.

Per il croato è sfumato il passaggio al Sassuolo, che ha puntato poi su altri obiettivi, e l’unica destinazione possibile ora rimane l’estero. Qualche mercato ancora aperto c’è e dalla Capitale sperano arrivino offerte.