Basic Lazio, la fumata bianca sembra vicina: i dettagli

Basic e la Lazio sembrano sempre più vicini. La fumata bianca è davvero dietro l’angolo? Ecco tutti i dettagli

Il prescelto. Può davvero esser definito così il legame tra Toma Basic e la Lazio. Il croato sarebbe a tutti gli effetti il prescelto dal direttore sportivo Igli Tare per la mediana. L’affare appare sempre più in dirittura d’arrivo.

Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, al di là delle voci su un nuovo inserimento del Napoli, il centrocampista si sarebbe già promesso ai biancocelesti. E ci sarebbe anche l’accordo con il Bordeaux: 7 milioni più 3 di bonus. L’arrivo di Petkovic sulla panchina dei francesi non dovrebbe cambiare gli scenari. L’unico problema sembrerebbe essere il solito indice di liquidità. In assenza di problematiche legare a quest’ultimo probabilmente la fumata bianca sarebbe già arrivata.