Basic Lazio, ora ci siamo: sbarco nella Capitale a un passo

Basic sembra ora davvero essere a un passo dalla Lazio: ecco quando il croato potrebbe sbarcare nella Capitale

Mentre tutte le attenzioni sono concentrate sull’esordio in campionato, che sarà oggi in quel di Empoli, in casa Lazio tiene banco anche il calciomercato. E il nome caldo è senza alcun dubbio ancora quello di Toma Basic.

La trattativa, come più volte raccontato, è davvero entrata nella fase finale. La prossima settimana dovrà essere quella decisiva. Ed ecco che, secondo quanto raccontato da Il Messaggero, il giocatore potrebbe sbarcare nella Capitale già lunedì e martedì. Insomma, Sarri sta per avere il suo rinforzo a centrocampo.