Basic, che precampionato! Gol e fisicità, Sarri può contare su di lui

Il centrocampista della Lazio Basic si è messo in luce in questa prima parte di ritiro. Sarri ha una freccia in più al proprio arco

Toma Basic è uno dei protagonisti della Lazio in questa prima parte di ritiro ad Auronzo di Cadore. Il centrocampista, che non ha vissuto una grandissima prima annata in biancoceleste, ha voglia di riscatto e si sta mettendo in luce questa estate per convincere Sarri.

Il croato è stato l’unico biancoceleste ad andare a segno in tutte e tre le amichevoli della Lazio, contro Auronzo, Dekani e Triestina, mettendo in mostra la sue qualità ma anche le proprie doti fisiche. Il tecnico laziale può così contare anche su di lui in vista della prossima stagione.