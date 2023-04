Barzagli: «Lazio? Può essere la favorita per la Champions»

L’ex difensore ha espresso la sua opinione per la lotta Champions

Andrea Barzagli, negli studi Dazn, ha parlato anche dell’accesa lotta Champions in cui è coinvolta la Lazio, analizzando la situazione secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «Può essere favorita, visto che non ha anche le coppe, sta lavorando bene. Secondo me in questo periodo in cui abbiamo visto dove tutte le squadre, tranne il Napoli, sono riuscite a vincere ma ogni tanto perdevano, la Lazio è stata più continua. Di conseguenza si trova seconda meritatamente, oggi sono 3 punti importanti per bloccare l’entrata in Champions, che per la Lazio sarebbe un grande risultato. Romagnoli e Casale? Stanno facendo molto bene, si sono trovati, sanno giocare benissimo con la linea di Sarri. Secondo me la Lazio è cresciuto tantissimo a livello difensivo oltre che per la bravura di Casale e Romagnoli. C’è stato più tempo quest’anno per poterlo fare, devi trovare anche gli uomini giusti e hanno scelto Romagnoli che per questa linea è perfetto. Casale si è integrato benissimo, di conseguenza è la miglior difesa»