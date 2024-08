Baroni a LSC: «C’è molto da lavorare. Non vedo l’ora di affrontare il Milan. Su Dele-Bashiru…». Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Marco Baroni ha parlato della prestazione della Lazio contro l’Udinese. Queste le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo preso due brutti gol che hanno condizionato la partita, ma non dev’essere un’attenuante. La squadra ha condotto una buona gara, abbiamo mosso non velocemente la palla, ma abbiamo crossato tanto. Ci vuole maggior concretezza, questo lo sappiamo. C’è da lavorare molto, dobbiamo essere più veloci nella manovra. La squadra è cosciente di questo, ci dispiace perché potevamo fare meglio. Togliendo i due episodi dei gol sarebbe venuta fuori un’altra partita. Avevo avvisato la squadra che sarebbe stato un match difficile, contro una squadra fisica che gioca verticale. Sono stati aggressivi per tutti il match, si doveva gestire meglio. Dia? E’ una soluzione, mi è piaciuto molto il suo ingresso. E’ arrivato da solamente una settimana ma si è integrato bene. Anche Dele-Bashiru deve fare meglio, ma sappiamo quali sono le sue qualità.

L’Udinese non ha costruito molto, ha giocato sui nostri errori. Non è facile andare a prendere la palla a un giocatore come Lucca, l’avevamo previsto. Dobbiamo migliorare, ma questi due gol presi in questo modo hanno condizionato l’andamento della partita. La squadra ha tentato fino all’ultimo di segnare, dovevamo essere più concreti e cattivi. Non vedo l’ora di scendere in campo e giocare contro il Milan».