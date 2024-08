Baroni a Dazn: «Vi SPIEGO la scelta di Dia. Milan? Per vincere dobbiamo giocare COSI’»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del match contro il Milan: le sue dichiarazioni a Dazn

LAZIO OFFENSIVA – «Ho cercato di mettere qualità e mobilità, non serve una partita difensiva ma una dove vai a sviluppare. In queste gare siamo andati tanto sull’esterno, oggi Boulaye ci può dare una mano con la sua mobilità. Abbiamo scelto così cercando compattezza, equilibrio, intensità e corsa di tutti».

COME GIOCARLA – «Dobbiamo tenere palla, gestirla e abbiamo un centrocampo che può farlo. Oggi entra in campo Nuno che ho bisogno di vedere, gli serve fiducia, così Loum. Sono ragazzi con energia, oggi la devono mettere. Grande applicazione nelle due fasi è fondamentale. Preferisco un giocatore offensivo in più e trovare un equilibrio all’interno di questo».

ERIKSSON – «Oggi è un momento di lutto per il popolo laziale, Sven è stato il più vincente. Il mio ricordo è di una persona meravigliosa, era un allenatore che è stato un precursore di filosofia e concetti. Bellissima persona, grandissimo allenatore e putroppo grande perdita per il popolo laziale».