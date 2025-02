Baroni a Dazn: «C’è rammarico perchè volevamo vincerla, c’è mancata in particolar modo questa cosa»

Baroni, il tecnico biancoceleste alla fine della partita del Penzo esterna la sua frustrazione per il match rilasciando queste considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata dalla sua Lazio con il Venezia, Baroni esterna la sua amarezza per il pari che rallenta la corsa Champions delle aquile

PAROLE – È un occasione persa, volevamo vincere la partita. Il Venezia ha fatto una partita di ritmo, sporca. Non è facile però dobbiamo andare avanti, ci deve servire. Anche nelle difficoltà dobbiamo alzare il ritmo, non sempre siamo riusciti a farlo. Non siamo contenti, ma non pè tutto da buttare. C’è mancata un po’ di velocità di manovra, ervamo un po’ appannati. Dele-Bashiru ha avuto uan distorsione alla caviglia, dobbiamo ancora verificare, si gioca ara pochi giorni quindi non sarà facile recuperarlo per quella gara. Loro erano molto bassi, pressavano molto e sic hiudevano bene. Dovevamo allungarli mentre spesso abbiamo cercato la manovra corta e questo ha permesso loro di spezzare il nostro ritmo e di sporcare la gara. Sono quelle che gare che se sblocchi cambiano completamente, altrimenti rischi di restare impantanato. Il percorso è ancora lungo, ora si entra nel vivo, sta a noi farci trovate pronti. Ho grande fiducia nella squadra, oggi ci mancavano anche due giocatori importanti. Il percorso è tracciato, noi vogliamo arrivare in fondo