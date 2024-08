Baroni Lazio, il vero nodo per il tecnico è la regia: l’unico interprete del ruolo è LUI. Gli ultimi aggiornamenti in vista del campionato

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il vero nodo da risolvere per il tecnico

della Lazio riguarda la regia. L’unico interprete classico è Cataldi. A proposito di lui: a Formello sono convinti possa essere la sua stagione, si è rasserenato, ci sono stati dei colloqui. Esaurita la delusione per la mancata assegnazione della fascia, ha reagito con orgoglio.

Sarri stava lavorando su Rovella, in passato (Genoa e Monza) impiegato da mediano in un centrocampo a due o da interno di inserimento. Servono tante partite per specializzarsi. Vecino è il centrocampista più duttile della Lazio. Un punto fermo, oggi titolarissimo. La scadenza 2025 non lo condiziona, dovrebbe restare e la società non lo discute. L’uruguaiano non manifesta l’intenzione di muoversi. Dopo tanta attesa, potrebbe partire con un ruolo chiaro di titolare.