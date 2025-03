Baroni Lazio, la decisione di Lotito sul futuro del tecnico

Baroni Lazio, il presidente biancoceleste conferma nonostante i rumors dei giorni scorsi il tecnico toscano ma chiede un gran finale

Dopo le ultime ore veramente infuocate in casa Lazio, Lotito prende posizione e spegne l’incendio facendo ampia chiarezza sul futuro del club biancoceleste ma in particolare sulla situazione di Baroni.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del club capitolino ha garantito massima fiducia a Baroni, ma chiede a lui e in particolare alla squadra un grandissimo finale di stagione, visto che sul piatto c’è ancora molto in gioco, dato che in ballo ci sono sia il proseguo in Europa League che la posizione Champions, e il bilancio definitivo verrà fatto a Giugno

Il numero uno delle aquile ha anche congelato i premi stagionali, e anche essi verranno ridiscussi una volta terminata l’annata in base a come si è conclusa