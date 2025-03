Baroni Lazio, clamoroso addio a fine stagione? La situazione

Baroni Lazio, alla luce della pesante e roboante sconfitta contro il Bologna la situazione del tecnico rischia di essere in bilico: le ultime

La sconfitta contro il Bologna e le ultime uscite della Lazio sia in Coppa che in campionato, hanno inclinato la situazione del club biancoceleste e anche clamorosamente la panchina di mister Baroni.

Secondo quanto viene riportato da Calciomercato.com il tecnico non risulterebbe essere più sicuro della sua posizione nel club capitolino, questo non comporterebbe ad un addio immediato, ma come sottolineato dallo stesso Fabiani il giudizio sul toscano è rimandato a Giugno.

Il sito sportivo online aggiunge inoltre che Lotito si sta muovendo per eventuali nomi in caso di addio all’ex Verona, e il nome che spunta è quello di Alberto Gilardino il quale risulterebbe essere il profilo ideale per la crescita dei giovani. I tifosi non vedono di buon occhio l’eventuale approdo dell’ex Genoa, ma la linea della proprietà se non dovesse essere proprio Gilardino, sarà un nome giovane anche come allenatore.