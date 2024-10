Baroni Lazio, le due squadre del tecnico: tutti i marcatori tra Serie A ed Europa League

Baroni Lazio, il tecnico può contare su ben nove marcatori differenti tra Serie A ed Europa League. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni può contare su ben nove marcatori differentiper la sua Lazio tra Serie A ed Europa League: 5 reti a per Dia e Castellanos. Zaccagni con 3 gol, 2 per Pedro e i singoli timbri di Isaksen e Noslin.

Ad assaporare la felicità del gol ci hanno pensato anche Guendouzi (in Serie A) e Dele-Bashiru (in Europa League), mentre per la difesa biancoceleste c’è anche il nome di Gila (con la Fiorentina).