Baroni Lazio, è RIVOLUZIONE: in campo il MERCATO estivo. Per il futuro la scelta è questa...

Baroni sta plasmando la sua Lazio ponendo alla base il mercato estivo svolto dalla società: cinque nuovi acquisti hanno già esordito

Come riportato da Sky Sport, Baroni non ci ha pensato due volte ad inserire subito nella sua Lazio i nuovi acquisti. Il mercato estivo ha portato i suoi frutti: cinque dei sette nuovi arrivi hanno già esordito. In particolare, Dia e Nuno Tavares sono stati anche super protagonisti nel pareggio casalingo contro il Milan.

Rispetto all’idea di Sarri, Baroni crede che solo giocando si possano apprendere i meccanismi e le tattiche del suo gioco. I nuovi arrivi sono giovani ma pronti, conoscono già il campionato italiano e possono essere funzionali in più ruoli, come ad esempio Noslin. Una rivoluzione inevitabile per alleggerire il monte ingaggi del 20%.