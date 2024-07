Baroni Lazio, MESSAGGIO da brividi alla squadra! Il RETROSCENA ad Auronzo

Baroni-Lazio, messaggio da brividi alla squadra prima dell’amichevole di ieri contro l’Auronzo: clamoroso retroscena

Silenziosissimo e soddisfatto, Marco Baroni, nel primo test della sua nuova Lazio. Ha osservato solo i movimenti e l’affiatamento, dopo aver fatto già un lungo discorso nella sgambata mattutina con la squadra messa a cerchio:

«Dobbiamo la- vorare sul gruppo! Io non ero il più forte nelle squadre in cui ho giocato, ma mi ci facevano sentire… Qui dentro voglio questa mentalità. Ognuno di noi deve aiutare il proprio compagno, fare una corsa in più per lui. Anche nei momenti di difficoltà, facciamolo sentire il più forte e combattiamo per lui fino all’ultimo respiro». Lo riporta Il Messaggero.