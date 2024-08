Baroni Lazio, buona la prima: lo scatto social del Mister – FOTO

Il post sui social di Marco Baroni dopo la vittoria con la Lazio al debutto in campionato: la sua prima foto su Instagram in biancoceleste

La prima volta non si scorda mai: Marco Baroni vince alla suo debutto in campionato sulla panchina della Lazio con una prestazione che ha convinto per la qualità del gioco espresso dai biancocelesti.

Sul proprio profilo Instagram il tecnico ha dedicato un post alla partita, il primo con la divisa biancoceleste.