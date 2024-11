Baroni a Sky: «Guendouzi? È il leader emotivo del gruppo. Oggi chiedo questo alla squadra»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così prima del match di Europa League contro il Ludogorets

Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita di Lazio-Ludogorets, Marco Baroni ha parlato così del match di Europa League di questa sera:

PAROLE – «Guendouzi? Conosco un grande atleta e un grande professionista. Ha grande energia ed è il leader emotivo della squadra. Dele-Bashiru ha qualche problema e ho cercato di mettere in campo garanzie come Guendo e Vecino. Dobbiamo affrontare questa gara con il piglio giusto. Spero di avere la possibilità di fare qualche cambio, soprattutto dove c’è un po’ più di usura.

Alla squadra chiedo un salto di spessore, dobbiamo fare bene anche se facciamo un’amichevole. Il Ludogorets ha una storia importante soprattutto in campionato, non dobbiamo sbagliare. Mi sono preso un po’ di responsabilità con Noslin. Non l’ho aiutato perché l’ho fatto giocare in molti ruoli, ma lui è bravo e oggi gioca nella posizione che interpreta meglio. Le tre giornate di squalifica l’hanno penalizzato, però è un giocatore forte».