Baroni Lazio, il tecnico premiato dall’Eifa: «AVVERSARI SI’, NEMICI MAI»

Baroni Lazio, il tecnico ha ricevuto oggi dall’EIFA Calcio Elite il premio ‘Avversari sì, nemici mai’: il comunicato

Marco Baroni premiato oggi dall’EIFA Calcio Elite con il riconoscimento ‘Avversari sì, nemici mai‘, per il suo impegno costante nella sensibilizzazione sui temi dell’etica e del fair play: di seguito il comunicato della Lazio sui propri canali ufficiali.

COMUNICATO – «Si è tenuta oggi, giovedì 19 settembre, presso l`S.S. Lazio Training Center la consegna, da parte di EIFA CalcioElite e della delegazione di Roma Capitale, con la presenza del Consigliere Giorgio Trabucco, del Premio “Avversari sì, nemici mai” al tecnico biancoceleste Marco Baroni.

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica e, in particolare, degli atleti impegnati in competizioni dilettantistiche e amatoriali, deve necessariamente partire dai buoni esempi dello sport professionistico, dove la luce dei riflettori suggerisce ai protagonisti di tenere una condotta civile e, in ogni caso, di non reiterare eventuali comportamenti sopra le righe.

EIFA, che nel 2018 è stata la prima organizzazione calcistica italiana a dotarsi del VAR in ambito dilettantistico e amatoriale, ha scelto quest’anno di premiare Marco Baroni per sottolineare l’importanza, anche etica, della guida tecnica nelle squadre di calcio».