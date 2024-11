Baroni Lazio, il tecnico ha una squadra last-minute: tanti i gol realizzati nel finale. Il dato

Baroni Lazio, i biancocelesti sono primi in questa speciale classifica. Decisivi i gol negli ultimi minuti di partita

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha dei numeri impressionanti nei minuti finali delle partite. Infatti, la squadra di Baroni è il miglior attacco del campionato per gol realizzati nell’ultima mezz’ora di gioco, ben 11.

Inoltre, vale lo stesso per le reti segnare nell’ultimo quarto d’ora: nessuna squadra ha fatto meglio della Lazio, che ha realizzato 8 marcature. Dato che dimostra come i biancocelesti non mollino mai.