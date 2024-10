Baroni Lazio: «C’è una tale bellezza in questa competizione, mi aspetto questo dalla squadra»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, su quello che si aspetta dalla sua squadra in occasione delle sfide di Europa League

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa prima della sfida della Lazio contro il Twente in Europa League: di seguito le sue parole sulla competizione e cosa si aspetta dalla squadra nelle sfide europee.

PAROLE – «C’è una tale bellezza in queste competizioni e in queste partite che la squadra dovrà cogliere questa opportunità. Teniamo tantissimo anche al campionato, dopo questa gara ci butteremo subito rigiocando dopo due giorni. Adesso però dobbiamo giocare con l’attenzione e l’applicazione che chiede una partita come questa».