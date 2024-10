Lazio, Castellanos rimane alla corte di Baroni: il biancoceleste non è stato convocato in Nazionale, ma i suoi numeri parlano per lui

Lazio, il giocatore argentino non è stato convocato dalla sua Nazionale ed è rimasto a disposizione del tecnico biancoceleste

La Lazio ha ritrovato Castellanos. Come ricorda il Corriere dello Sport, l’argentino, non convocato con l’Argentina, è rimasto alla corte di Baroni in questi giorni di sosta. In queste partite si è visto un giocatore più incisivo e funzionale per i suoi compagni.

I numeri non mentono: 5 gol nelle 8 partite giocate finora, la scorsa stagione aveva chiuso a quota 6. Al rientro ci sarà la Juve, l’anno scorso colpita due volte in Coppa Italia.