Baroni a Dazn: «La Lazio è una squadra forte, noi siamo stati bravi a rimanere compatti»

Baroni, il tecnico veronese analizza la partita con la Lazio e rilascia alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Baroni analizza la gara con la Lazio rilasciando a caldo alcune dichiarazioni

PAROLE – Stiamo lavorando, abbiamo cambiato sistema di gioco e stiamo cercando un’impronta nuova. Nel secondo tempo abbiamo fatto bnene, ma non è faciel arginare una Lazio che ha forza, velocità e fluidità di manovra. Sono contento per la squadra e per il pubblico, una serie di componenti che ci hanno permesso di ragigungere un risultato da squadra compatta e disposta a sacrificarci. Nel primo tempo loro hanno palleggiato e non gli abbiamo concesso molto, nel secondo tempo la partita si è aperta. Fino all’espulsione potevamo fare qualcosa in più. Duda? Avevamo bisogno di palleggio, loro sono bravi a pressare alti, sapevo che era ammonito ma è un giocatore importante. Sono cose che capitano, per come si era messa la partita avevo bisogno di qualità. La squadra adesso sa che sta diventando squadra sotto molti aspetti, ma non è facile il percorso quando si camba così tanto. Io ho grande stima di Maurizio, è un allenatore che come me è partita dal basso. Ci eravamo già incontrati in C2, poi lui ha fatto un grande percorso. Fa piacere fare risultato contro una squadra forte e un allenatore bravo e così offensivo, questo dà valore al pareggio