Barigelli (dir. Gazzetta): «Salernitana? Lotito poche volte è trasparente»

L’attacco del direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli nei confronti di Lotito sul caso cessione della Salernitana

Nell’editoriale odierno su La Gazzetta dello Sport, il direttore del quotidiano Stefano Barigelli sferra un attacco frontale a Claudio Lotito in merito alla situazione societaria della Salernitana.

Le parole del giornalista: «Dovrebbe cedere le proprie azioni a una persona nemmeno lontanamente imparentabile, come prescrivono le norme. Una cessione reale, effettiva, non di comodo. Lotito invece, pare aver scelto la soluzione del trust, ovvero cedere il proprio bene a terzi che poi gestiranno in autonomia. Guardando come ha gestito il caso tamponi, qualche dubbio sull’autonomia viene. Quando si tratta del presidente Lotito, quella della trasparenza è sempre la strada meno praticata. Ha acquistato la Salernitana per business e non per passione, non può pregiudicare lo splendido lavoro fatto sul campo da Castori e i suoi ragazzi».