Barella a Mediaset: «Lazio avversario difficile ma ci siamo divertiti»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato nell’immediato post-partita della semifinale di Supercoppa Italiana con la Lazio

VITTORIA – «Partita bella, ci siamo divertiti come non facevamo da tanto tempo. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, la Lazio è un avversario difficile ma oggi tutti si sono messi in mostra, tutti avevano voglia di far bene, tutti volevano la palla. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello. Manca ancora tanto, vogliamo vincere questa Coppa e fare bene in campionato».

TRAVERSA – «Mi avrebbe fatto piacere perché è stata una bellissima azione, ma se segnano gli altri non mi importa. Mi va bene fare assist, se segnano gli altri il resto non conta».

NAPOLI – «Sono campioni d’Italia, le qualità non cambiano anche se momenti difficili possono capitare in una stagione».