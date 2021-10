Barak: «Milinkovic tra i migliori centrocampisti della Serie A»

Barak è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima della gara dei gialloblu contro la Lazio: le sue parole

Barak prima della gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

LAZIO – «Avversario giusto per noi, in questo momento. Ha giocato giovedì, magari può essere un vantaggio. Noi dobbiamo fare la nostra miglior partita, come i 60 minuti a San Siro».

PARAGONI – «Milinkovic è un giocatore molto bravo, mi piace come è lui, quasi sempre pericolo. Gli faccio molti complimenti, è uno dei centrocampisti più forti del campionato».