Balzaretti: «Per Sarri può essere la vittoria della svolta»

Ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti è intervenuto per commentare la gara dell’Olimpico tra Lazio e Roma. Ecco le sue parole:

«C’era qualche critica per Sarri per i risultati e il gioco, il derby di oggi può essere la svolta. Oggi Sarri ha giocato un calcio un pochino diverso, c’è ora una spinta in più che potrà migliorare le cose».