Balotelli: «Mudryk? Era rigore netto per l’Ucraina non c’è dubbio»

Balotelli, l’ex attaccante di Inter e Milan commenta e analizza la qualificazione dell’Italia soffermandosi sul rigore per l’Ucraina

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Mario Balotelli commenta la prestazione dell’Italia di ieri contro l’Ucraina e rilascia a tal proposito queste parole soffermandosi sul rigore

PAROLE – Fallo di Cristante su Mudryk? Se non lo danno a me impazzisco. E’ sicuramente rigore. Va bene così ed andiamo agli Europei, basti pensare ad una cosa: se succede a parti invertire qual è la nostra reazione? E’ rigore. Punto. Mudryk ha anticipato Cristante ed è fallo. Punto. Non c’è dubbio. A prescindere dal fatto che poi Donnarumma lo avrebbe preso comunque