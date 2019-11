Balotelli, divieto di guida per tre mesi in Svizzera

Infrazione per Mario Balotelli: divieto di guida su territorio svizzero

Ancora guai con il codice della strada per Mario Balotelli: l’attaccante del Brescia ha subito un divieto di guida in Svizzera. Come riporta il sito del Corriere del Ticino, il divieto di circolazione ha la durata di tre mesi, dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020. La decisione del divieto infatti risale al 30 ottobre scorso. Balotelli dovrà pagare anche una multa di 100 franchi svizzeri. La dinamica dell’infrazione non è stata riportata e la sanzione ha validità solo su territorio ticino.