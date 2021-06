Ballottaggio Verratti Locatelli, Mancini: «È un bel problema»

Roberto Mancini parla dei dubbi di formazione per la gara contro l’Austria: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia

Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dei ballottaggi in vista di Italia-Austria.

WEMBLEY – «La finale di Champions la facemmo nel vecchio Wembley, poi una vinta e una persa… resta uno degli stadi più belli al mondo».

AUSTRIA – «Non c’è possibilità di fare errori, sono 90′ cercheremo di fare il massimo».

VERRATTI O LOCATELLI? – «Abbiamo un bel problema, avere due giocatori nello stesso ruolo in formissima quindi credo che non si possa sbagliare, uno o l’altro non cambiarebbe molto».

ACERBI O BASTONI? – «Vale lo stesso. I ragazzi hanno dimostrato anche contro il Galles che cambiando i giocatori, i risultati è lo stesso».

SENTIRSI SUPERIORI – «Noi abbiamo sempre rispettato tutte le squadre che abbiamo incontrato, quando si incontrano le nazionali può succedere qualsisasi cosa, facciamo la nostra partita senza pensare agli altri. E’ una gara importante come tutte quelle della nazionale. Una gara ad eliminazione diretta e sai che c’è più fastidio per questo perché sai che non puoi sbagliare».