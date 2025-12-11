Hanno Detto
Ballotta non ha dubbi: «Ho visto una Lazio cresciuta. Sarri si è dovuto adeguare, con tutti i problemi che ci sono stati…»
Ballotta analizza il momento dei biancocelesti: «Ho visto una Lazio cresciuta. Sarri si è dovuto adeguare». Le parole
In diretta su Radio Laziale è intervenuto l’ex portiere Marco Ballotta, che ha analizzato la prossima sfida della Lazio contro il Parma.
PAROLE – «Ho visto una Lazio cresciuta rispetto a un mese fa. È un’altra squadra, più concreta e determinata. Il lavoro di Sarri ora si comincia a vedere. La distanza con le altre si sta colmando, la classifica sta migliorando e bisogna continuare così. Adesso la Lazio la vedo bene, c’è un bel gioco, è una squadra riconoscibile.
Sarri si è dovuto adeguare, è per forza la sua Lazio. Con tutti i problemi che ci sono stati si è trovato in una situazione inaspettata, però non ha fatto tante polemiche e si è messo subito a lavorare. Piano piano sta ottenendo il massimo con i giocatori a disposizione, sta facendo tanto con quello che ha. Lui ha le sue idee, ma deve avere anche i calciatori disposti a fare quello che chiede. Per esempio Provedel è tornato a fare bene, si vede una solidità diversa, quindi il tecico ha dato le indicazioni giuste»
