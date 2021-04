Ballotta: «Lazio, hai delle chance. Ma non dipende solo da te»

Intervistato da Tuttomercatoweb, Marco Ballotta ha parlato della corsa Champions, con la Lazio che non può più sbagliare

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della lotta per un posto in Champions.

Le sue parole: «I biancocelesti possono sperare, ma non dipende solo da loro. Anche le altre sono in corsa, ma non tutte sono in forma. Sarà una bella lotta, andrà in Champions chi starà meglio a livello fisico e mentale. Vedo Napoli e Atalanta favorite, poi se la giocano Juventus, Milan e Lazio. Immobile è tornato al gol dopo un periodo no, Correa è in stato di grazia, Leiva dà equilibrio. Bisogna evitare alti e bassi».